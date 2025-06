Idoso é agredido por síndica e seus filhos durante briga em condomínio de BH

Um idoso de 66 anos foi agredido pela síndica e seus filhos durante uma manutenção no portão do condomínio onde moram, no bairro Itatiaia, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O conflito iniciou-se com ofensas à vítima e escalou para agressões físicas. A síndica afirma que já havia registrado boletins de ocorrência contra a vítima por ameaças anteriores. Nenhum dos envolvidos foi preso até o momento e a polícia segue investigando o caso.



