Instrumentos de banda avaliados em mais de R$11.000 são furtados durante ensaio em BH

Uma banda teve seus instrumentos furtados na porta do estúdio onde ensaivam no bairro Santo Antônio, na região Centro-sul de Belo Horizonte. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um suspeito arromba o carro dos músicos e leva consigo um baixo, duas guitarras e pedaleiras. O prejuízo é estimado em R$ 11.700,00. A banda fez um boletim de ocorrência online e pede informações sobre os instrumentos através das redes sociais. A polícia civil investiga o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!