Jornada do Autismo: adultos compartilham histórias e cobram inclusão real na sociedade

Nesta quarta-feira (16), o último episódio da série "Jornada do Autismo" traz histórias emocionantes de adultos autistas que desafiam estigmas e mostram que o transtorno não limita sonhos nem afeto. Eles e suas famílias defendem equidade, acesso a terapias e inclusão verdadeira em todos os espaços, da escola ao mercado de trabalho. A jornada deles mostra que o diagnóstico não impede experiências de vida de um adulto do espectro.



