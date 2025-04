marido de mulher que pulou de prédio em mg é indiciado por tentativa de feminicídio

Pablo Henrique de Oliveira Rodrigues, marido da mulher que pulou do segundo andar de um prédio para fugir da tentativa de feminicídio, foi indiciado pela Polícia Civil. Segunda a delegada Teresa Damasceno, responsável pelo caso, o homem também vai responder pelas agressões cometidas contra a vítima. O caso segue para análise do Ministério Público.



“O que a gente apurou é que eles tiveram uma discussão no dia dos fatos por questões financeiras e que, em meio a essa discussão, ele teria pegado uma faca e investido contra ela. Em um momento de distração, ela conseguiu pular da janela para se salvar”, detalhou Teresa.



O caso aconteceu no dia 12 de fevereiro. Jhenipher Sabriny de Oliveira foi levada para o hospital e procurou a polícia no dia 24. Segundo a delegada, a vítima estava se sentindo acuada e ameaçada, por isso não denunciou o crime no mesmo dia. A mulher sofreu lesões nas pernas, nos braços e na bacia.



Com base nos depoimentos, a polícia comprovou a tentativa de feminicídio. “Primeiramente, nós ouvimos a vítima. Pelo relato dela, a gente conseguiu estabelecer uma dinâmica do que teria ocorrido. A Polícia Civil buscou testemunhas, inclusive testemunhas oculares, que teriam presenciado os fatos, e que confirmaram a versão da vítima”, explicou a delegada.



Rodrigues se entregou à polícia nesta terça-feira (08). Antes disso, ele fugiu para Foz do Iguaçu (PR) e depois para o Paraguai. De acordo com a delegada, a Interpol chegou a ser acionada, mas o homem voltou para o Brasil antes que os alertas fossem disparados.



