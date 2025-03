Moradores denunciam buracos em avenida após obras da Copasa em Vespasiano (MG)

Moradores do bairro Gávea II, em Vespasiano, na Grande BH, reclamam de dois buracos que se abriram na pista da avenida Carlos Murta Filho. Os problemas teriam começado depois de uma obra da Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) no local. Ainda segundo a população, a situação se arrasta há 40 dias. As recentes chuvas ainda podem ter agravado o problema.