Moradores denunciam inundação de esgoto em suas casas após obra da Copasa em Betim (MG)

Uma obra da Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) para resolver um vazamento em Betim, na Grande BH, virou pesadelo para moradores do bairro Citrolândia. Após a intervenção, casas passaram a ser invadidas por esgoto. O mau cheiro é constante e a comunidade convive com medo de doenças há cerca de um mês.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!