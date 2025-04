Moradores denunciam onda de violência e invasões no bairro Sagrada Família, em BH

Moradores do bairro Sagrada Família, na região Leste de Belo Horizonte, estão assustados com a onda de furtos e invasões que tem acontecido nos últimos dias. Só nesta reportagem, três casos foram registrados, todos com o mesmo padrão: os criminosos encontram brechas na segurança para invadir residências e prédios da região. As ações têm deixado a vizinhança em alerta constante e provocado medo entre as famílias. A equipe de reportagem procurou a Polícia Militar para comentar os crimes registrados no Sagrada Família, mas até o momento não houve retorno.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.