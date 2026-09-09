Moradores são amarrados durante roubo a casa no Mangabeiras em BH; prejuízo chega a R$ 400 mil

Uma residência no bairro Mangabeiras, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi alvo de um roubo que teria causado um prejuízo estimado em R$ 400 mil. Dois moradores foram rendidos e amarrados por criminosos dentro do imóvel. Até o momento, ninguém foi preso. Segundo a Polícia Militar, uma equipe fazia patrulhamento quando foi abordada pelo casal, que havia acabado de ser vítima do crime. Os moradores contaram que retornavam de viagem quando foram surpreendidos por três homens encapuzados. Um quarto suspeito teria permanecido em um veículo utilizado pelo grupo. As vítimas foram levadas para dentro da residência e amarradas com cadarços e o cabo de um secador de cabelo. Durante a ação, os criminosos demonstraram conhecer informações sobre os moradores: chamaram as vítimas pelos nomes e sabiam, inclusive, onde elas trabalhavam.