Motorista de aplicativo é procurado por tentativa de feminicídio em BH

A Polícia Civil de Belo Horizonte procura há uma semana por Denner Patric de Souza, de 35 anos, suspeito de tentar matar a ex-namorada, de 31. O crime aconteceu no bairro Colégio Batista, na região leste de Belo Horizonte. O crime aconteceu durante o trajeto de uma carona, quando o homem usou um caco de vidro para agredir a mulher, que ficou gravemente ferida e foi levada ao Hospital Odilon Behrens. Após dias internada, ela recebeu alta no início da semana. Além da tentativa de feminicídio, Denner também roubou o celular da ex-companheira e, como sabia a senha, divulgou mensagens pessoais da vítima nas redes sociais. A Polícia segue na busca pelo suspeito, que continua foragido.



