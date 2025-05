Movimentação na Rodoviária de BH durante feriado do Dia do Trabalhador supera nível de 2023 Cerca de 102 mil pessoas embarcaram e desembarcaram no terminal entre os dias 30 de abril e 4 de maio

05/05/2025 - 18h00 (Atualizado em 05/05/2025 - 17h59 )

