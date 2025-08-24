Logo R7.com
Mulher espera há 70 dias por resultado de biópsia para saber se tem câncer de útero

Moradora de Sabará, na Grande BH, enfrenta dificuldades para obter diagnóstico e tratamento

Balanço Geral MG|Do R7

Uma mulher de 38 anos enfrenta um sangramento uterino intenso há meses e recebeu um diagnóstico inicial de adenomiose. Após um tratamento ineficaz, ela ficou anêmica e precisou de internação e transfusão de sangue. Realizou uma biópsia há mais de 70 dias no Centro Municipal de Atendimento Especializado de Sabará, na Grande BH, mas ainda aguarda o resultado, necessário para direcionar seu tratamento. Ela expressou sua preocupação e frustração devido à falta de informações sobre o exame, afirmando.

