Mulher espera há 70 dias por resultado de biópsia para saber se tem câncer de útero

Uma mulher de 38 anos enfrenta um sangramento uterino intenso há meses e recebeu um diagnóstico inicial de adenomiose. Após um tratamento ineficaz, ela ficou anêmica e precisou de internação e transfusão de sangue. Realizou uma biópsia há mais de 70 dias no Centro Municipal de Atendimento Especializado de Sabará, na Grande BH, mas ainda aguarda o resultado, necessário para direcionar seu tratamento. Ela expressou sua preocupação e frustração devido à falta de informações sobre o exame, afirmando.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!