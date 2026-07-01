Mulher ficou ferida depois de ser atingida por um veículo e ficar imprensada contra uma parede

Uma mulher ficou ferida após ser atropelada e prensada contra um muro por um carro descontrolado na tarde desta quarta-feira (1º), no cruzamento da Avenida Guanabara com a Avenida Jacarepaguá, no bairro Botafogo, em Justinópolis, Ribeirão das Neves, na Grande BH. Segundo testemunhas, o motorista teria perdido o controle da direção e atingido a vítima, que acabou ficando presa entre o veículo e a parede. Populares ajudaram a retirar o carro de cima da mulher antes da chegada do socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros atendimentos no local.