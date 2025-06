'Nascemos de novo', desabafa família atropelada por motorista com epilepsia em BH

Três pessoas de uma mesma família foram atropeladas por um carro desgovernado na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na noite de terça-feira (4). O motorista, de 61 anos, teve uma crise epiléptica enquanto dirigia. A rua estava sem energia elétrica no momento do acidente, o que dificultou a visibilidade. “Nascemos de novo”, disse Maurício, uma das vítimas, ao relatar o resgate do sobrinho preso sob o veículo. Apesar da gravidade, as vítimas passam bem e comemoram a sobrevivência.



