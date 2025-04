Operação Arcanjo da Polícia Civil prende três homens por abuso infantil em Belo Horizonte

Três homens foram presos durante a primeira fase da “Operação Arcanjo”, realizada nesta quarta-feira (23), em Belo Horizonte. A ação integra as atividades do Maio Laranja, mês de combate ao abuso e à exploração sexual infantil no Brasil.



Um dos presos é um homem de 29 anos, condenado a 13 anos e 4 meses de prisão por estuprar a enteada de sete anos no bairro Sagrada Família, na região Leste da capital mineira. O crime ocorreu há sete anos.



“Hoje nós cumprimos o mandado de prisão de condenação deste autor de estupro de vulnerável que abusou sexualmente de sua enteada. A criança relatou os abusos para a genitora, que na época procurou a unidade policial”, explicou a delegada Thais Degani.



O segundo caso envolve um idoso de 68 anos, condenado por abusar de uma criança de nove anos. O homem abordou a menina na rua e ofereceu doces enquanto ela brincava. O idoso foi preso em flagrante na época, mas respondia ao processo em liberdade. Agora, teve a prisão preventiva cumprida.



O terceiro crime envolveu o tio e uma menina de 11 anos, que foi abusada sexualmente durante seis meses. O homem foi condenado a 15 anos e seis meses de prisão.



A Polícia Civil aproveitou o Maio Laranja, mês de combate ao abuso e à exploração sexual infantil no Brasil, para reforçar as ações preventivas e repressivas contra esses crimes e alertar a população sobre a importância de dar credibilidade à fala das crianças. "Esses crimes são condenados, e a palavra da vítima é muito importante", enfatizou a delegada Fernanda Fiúza. Segundo dados da campanha, a cada hora, três crianças são abusadas no Brasil, sendo que cerca de 51% das vítimas têm entre 1 e 5 anos de idade.