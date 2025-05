Padrasto é indiciado por jogar criança de quatro anos da janela de prédio em MG

A polícia de Patos de Minas, a cerca de 400 km de Belo Horizonte, no interior de Minas, indiciou um homem suspeito de jogar o enteado de apenas quatro anos pela janela do 5º andar de um prédio. O incidente ocorreu no início do mês de maio. A criança teve ferimentos leves e sobreviveu a queda. O suspeito alegou que a ação foi uma brincadeira. Com a investigação concluída, o caso será encaminhado ao Ministério Público para análise das provas e julgamento. O acusado permanece preso enquanto aguarda as próximas etapas do processo judicial.



