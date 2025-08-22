Pai, filha e outros parentes são presos suspeitos de integrar quadrilha violenta na Grande BH

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (22) pai e filha suspeitos de integrar uma quadrilha responsável por crimes violentos em Esmeraldas, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Além deles, também participavam das ações o namorado da jovem e um primo dele, segundo as investigações.



O grupo é acusado de praticar um roubo em dezembro do ano passado contra o dono de um depósito. A vítima foi agredida, amarrada, teve álcool em gel jogado no corpo e quase foi queimada viva. Os criminosos exigiam transferências via Pix e dinheiro.



De acordo com a delegada Rafaella Biê, cada integrante tinha uma função. A filha, por exemplo, era responsável por alugar veículos usados nos crimes. “Eles estudavam a rotina das vítimas e agiam com extrema violência. Não eram alvos aleatórios, mas pessoas previamente escolhidas”, explicou.



A quadrilha também teria praticado outro crime em janeiro, em Contagem, na Grande BH, com o mesmo modus operandi. Até o momento, a polícia já identificou pelo menos cinco ocorrências semelhantes que podem estar ligadas ao grupo. Dos suspeitos, três foram presos e um segue foragido.



