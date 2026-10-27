Passageiros denunciam de problemas na estação Morro Alto, em Vespasiano
Usuários relatam atrasos, falta de ar-condicionado e ônibus quebrados durante o trajeto
O Raio-X das Estações esteve nesta terça-feira (27) na estação Morro Alto, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Passageiros reclamaram de atrasos, falta de ar-condicionado e ônibus que quebram durante o percurso, problemas que dificultam a rotina de quem depende do transporte público.
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