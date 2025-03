Perseguição policial deixa dois feridos após fuga de blitz no interior de MG

Uma perseguição policial terminou com dois feridos, em Carneirinho, a 797 km de Belo Horizonte. Segundo a polícia, uma motocicleta tentou desviar de uma blitz em uma avenida. Apesar do sinal de parada, o adolescente, de 16 anos, que pilotava a moto, acelerou e tentou fugir em alta velocidade, desviando para ruas laterais. Na hora da batida, o jovem e a tia dele, de 33 anos, foram arremessados. O adolescente sofreu fraturas em uma das pernas e em um braço. A tia também teve uma fratura em um dos braços. Os dois foram socorridos e levados para o hospital da cidade. A moto, que estava com documentação pendente, foi apreendida.