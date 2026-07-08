PM abre inquérito para apurar conduta de sargento durante abordagem em Sete Lagoas

A Polícia Militar instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a conduta de um sargento do 25º BPM durante uma abordagem realizada em 2 de fevereiro, em Sete Lagoas. Segundo a corporação, a ocorrência começou após um homem, impedido por decisão judicial de entrar no condomínio onde mora a mãe, ameaçar de morte o porteiro ao ser barrado. A PM afirma que ele desobedeceu à abordagem, empurrou um policial, tentou fugir, resistiu à prisão e agrediu os militares, sendo necessário o uso de técnicas de contenção e algemação. O caso foi encaminhado à Delegacia e o inquérito foi remetido à Justiça Militar para as providências cabíveis.