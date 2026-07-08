PM abre inquérito para apurar conduta de sargento durante abordagem em Sete Lagoas
O caso ganhou repercussão após imagens mostrarem um homem sendo agredido enquanto já estava algemado
A Polícia Militar instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a conduta de um sargento do 25º BPM durante uma abordagem realizada em 2 de fevereiro, em Sete Lagoas. Segundo a corporação, a ocorrência começou após um homem, impedido por decisão judicial de entrar no condomínio onde mora a mãe, ameaçar de morte o porteiro ao ser barrado. A PM afirma que ele desobedeceu à abordagem, empurrou um policial, tentou fugir, resistiu à prisão e agrediu os militares, sendo necessário o uso de técnicas de contenção e algemação. O caso foi encaminhado à Delegacia e o inquérito foi remetido à Justiça Militar para as providências cabíveis.
Últimas
Moradores da Grande BH temem desabamento devido a obras em ferrovia
Casas apresentam rachaduras e moradores relatam riscos após início das obras conduzidas pela empresa MRS Logística
Criminosos furtam 40 caixas de uísque e deixam R$100 mil de prejuízo
'Com certeza devem ter vendido a peso de banana', desabafou a vítima
Acidente de ônibus na BR-040 deixa 21 feridos em Ribeirão das Neves, na Grande BH
Passageiros relataram que o motorista apresentava sintomas de embriaguez; homem teria ameaçado tombar o veículo em meio a discussões com passageiros
Criminosos invadem restaurante na Grande BH e deixam prejuízo de mais de R$ 5 mil
Suspeito arrombou portão com uma chave de fend
A Hora da Venenosa: autor de novelas Benedito Ruy Barbosa morre aos 95 anos
Autor que retratou o Brasil rural e as tradições populares na televisão morreu após complicações de uma insuficiência renal
Motorista perde o controle e derruba radar em frente à UFMG, em BH
Faixa da Avenida Antônio Carlos precisou ser interditada durante a remoção dos veículos e do radar danificado
Micro-ônibus invade calçada e derruba muro em Belo Horizonte
Acidente ocorreu durante transporte de funcionários para obra; ninguém ficou ferido
Moradores da Grande BH sofrem há décadas com esgoto a céu aberto
Em Ribeirão das Neves, o rompimento de uma tubulação agravou o problema há seis meses
Belo Horizonte registra média de 10 motocicletas furtadas por dia e situação preocupa moradores
Proprietários têm recorrido a medidas extras de segurança para protegerem seus veículos
Polícia Civil cumpre 34 mandados em operação contra organizações criminosas na Grande BH
A Operação Cerco Fechado mobilizou mais de 30 viaturas e equipes especializadas para cumprir mandados de busca e apreensão
Adolescente perde o controle de carro, atropela três pessoas e é apreendido em Patrocínio (MG)
Vítimas foram socorridas pelo Samu e levadas para a UPA; Polícia Civil investiga o caso
A Hora da Venenosa: Anitta e Daniel de Oliveira cantam juntos e fãs especulam possível romance
Vídeo publicado pelo ator nas redes sociais mostrou os dois cantando juntos e despertou curiosidade entre os fãs
Ladrão invade joalheria em shopping de BH e deixa prejuízo de quase R$1 milhão
Homem invadiu loja pelo telhado e levou joias e relógios; Polícia Civil investiga o caso
Centros de pesquisa recrutam voluntários para testes de nova vacina contra a gripe
Interessados, homens e mulheres, acima de 60 anos, podem procurar os centros específicos para fazer parte do estudo