Polícia Civil devolve mais de 900 celulares furtados que foram recuperados na Grande BH

Mais de 900 celulares furtados foram recuperados e estão sendo devolvidos aos proprietários pela Polícia Civil na Grande BH. As vítimas são notificadas por mensagem para comparecer a uma delegacia. Maria Luisa, que teve seu celular roubado em uma loja em Ribeirão das Neves, na região metropolitana da capital mineira, expressou alegria ao recuperar seu aparelho em perfeito estado. A polícia utiliza métodos investigativos para identificar os usuários dos dispositivos e destaca que não solicita dados pessoais via mensagens. As duas primeiras etapas de devolução dos aparelhos ocorreram em dezembro de 2024 e fevereiro deste ano. As investigações prosseguem para localizar os criminosos responsáveis pelos furtos e roubos.



