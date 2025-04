Polícia localiza mais de 1.500 pessoas desaparecidas em Minas no 1º trimestre de 2025

Mais de 1.500 pessoas desaparecidas foram localizadas pela Polícia Civil em Minas Gerais no primeiro trimestre de 2025. O dado representa um aumento de 25% nas localizações no Estado. Em Belo Horizonte, o avanço foi de 31%.



Segundo a delegada Ingrid Estevam, chefe da Divisão de Pessoas Desaparecidas, o crescimento nas localizações se deve à intensificação das investigações, ao funcionamento de um canal de denúncias por meio do número 0800 e à campanha de coleta de material genético para identificação de pessoas.



A delegada também reforça que não é necessário esperar 24 horas para registrar um desaparecimento, como muitos ainda acreditam. “Quanto mais rápido começamos a investigar, mais chances temos de encontrar a pessoa com vida e em segurança”, afirmou.



A orientação da polícia é que, ao perceber qualquer mudança repentina de rotina, os familiares procurem imediatamente uma delegacia ou um posto da Polícia Militar para registrar o boletim de ocorrência, que é o documento responsável por ativar o alerta oficial de desaparecimento.



A delegada alerta ainda para os riscos de cartazes feitos de forma amadora, com números de telefone pessoais, o que aumenta as chances de trotes e golpes. O ideal é solicitar à Polícia Civil o cartaz oficial, que pode ser amplamente divulgado com segurança em mídias e locais públicos.



Segundo a delegada, o perfil mais comum de desaparecidos em Minas é de homens adultos. No entanto, entre os adolescentes de 12 a 17 anos, o índice é maior entre meninas. A polícia aponta fatores como o uso irrestrito da internet, redes sociais, conflitos familiares, aliciamento por criminosos que se passam por namorados, além de casos envolvendo idosos e pessoas com doenças ou distúrbios mentais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!