Polícia prende homem flagrado arrastando companheira pelos cabelos em MG

Um homem foi preso, na tarde desta terça-feira (12), após arrastar a companheira pelos cabelos em Uberlândia, cidade do triângulo mineiro a 537 km de Belo Horizonte. As imagens mostram que, após a agressão, o suspeito se senta no chão ao lado da vítima. Os dois vivem em situação de rua e, de acordo com os vizinhos, as brigas entre o casal são constantes na região. O crime aconteceu na noite de domingo (10). O rapaz foi encontrado em uma praça e foi encaminhado para a delegacia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!