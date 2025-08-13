Logo R7.com
Polícia prende homem flagrado arrastando companheira pelos cabelos em MG

Casal vive em situação de rua e, de acordo com os vizinhos, as brigas são constantes; crime aconteceu na noite de domingo (10)

Balanço Geral MG

Um homem foi preso, na tarde desta terça-feira (12), após arrastar a companheira pelos cabelos em Uberlândia, cidade do triângulo mineiro a 537 km de Belo Horizonte. As imagens mostram que, após a agressão, o suspeito se senta no chão ao lado da vítima. Os dois vivem em situação de rua e, de acordo com os vizinhos, as brigas entre o casal são constantes na região. O crime aconteceu na noite de domingo (10). O rapaz foi encontrado em uma praça e foi encaminhado para a delegacia.

