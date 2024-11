Prefeito de BH vai à Brasília pedir que a capital mineira assuma gestão do Anel Rodoviário Com o pedido, o chefe do executivo municipal pretende fazer obras para melhorar trânsito e segurança na rodovia

Balanço Geral MG|Do R7 08/11/2024 - 09h57 (Atualizado em 08/11/2024 - 09h57 ) twitter

