Profissões do Futuro: oferta por ensino médio integrado à educação profissional cresce em MG

Mais de 720 escolas estaduais oferecem essa modalidade para cerca de 138 mil estudantes

Balanço Geral MG|Do R7

Terminar o ensino médio e já conseguir um emprego é a meta de muitos alunos que se matriculam na educação profissionalizada. Em Minas, mais de 720 escolas oferecem cursos complementares de educação profissional. Ao todo, são cerca de 138 mil estudantes matriculados no ensino integral no estado.

