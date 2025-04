Quadrilha de furto e desmanche de motos é alvo de operação policial em BH e região metropolitana

A polícia realizou uma operação contra suspeitos de furto e desmanche de motos na região metropolitana. Doze pessoas foram detidas. Um dos mandados foi cumprido na rua José Flauzino, no bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte. Os suspeitos foram levados para a delegacia de plantão em Sabará. Foram expedidos 13 mandados para cumprimento nas duas cidades, visando homens suspeitos de envolvimento com uma quadrilha especializada em furto e desmanche de motocicletas. Dois mandados foram cumpridos em penitenciárias da região metropolitana.



