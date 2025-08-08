Roubos de motos cresceram 95% nos cinco primeiros meses do ano em Belo Horizonte

O número de roubos de motos quase dobrou em Belo Horizonte nos primeiros cinco meses de 2025, em comparação ao mesmo período do ano passado. O veículo, considerado um alvo fácil, é o principal meio de transporte de dois eletricistas que tiveram a moto levada em segundos no bairro União, na região Nordeste da capital mineira. Câmeras de segurança registraram dois homens chegando de moto e, rapidamente, fugindo com o veículo. A dupla comprou a motocicleta financiada para trabalhar em cidades da Grande BH. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, os furtos de motos cresceram 20% e os roubos 95% na capital.



