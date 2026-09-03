Taxistas denunciam ameaças e agressões em disputa por ponto na Praça do Cardoso, em BH

Taxistas que trabalham na Praça do Cardoso, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, denunciam uma série de ameaças, agressões e danos a veículos em meio a uma disputa pelo embarque de passageiros no local. O conflito se intensificou nesta semana e terminou em uma briga entre um taxista e um motorista que atua no transporte de passageiros na região, na última terça-feira (1º). Um dos profissionais que relata ter sido vítima da violência é o taxista Flavius Motta, que trabalha na categoria há mais de 35 anos. Segundo ele, as ameaças são frequentes e já houve episódios envolvendo pedras, facas e danos aos veículos.