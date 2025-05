Três caminhoneiros são presos por furto de minério em Sabará (MG)

Três caminhoneiros foram presos em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, sob a acusação de transportar minério furtado. A polícia recebeu uma denúncia durante a madrugada, indicando atividade suspeita em uma mineradora na zona rural da cidade. Ao chegar, os agentes flagraram um caminhão sendo carregado e interceptaram outros dois no centro do município. Os motoristas afirmaram desconhecer a carga ilícita, acreditando transportar terra, e se comprometeram a colaborar com a investigação. Segundo a polícia, dois dos detidos têm antecedentes criminais. As apurações continuam para identificar os responsáveis pela contratação do serviço de transporte.



