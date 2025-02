Usuários do metro enfrentam superlotação pelo segundo dia consecutivo em Belo Horizonte

Passageiros do metrô em Belo Horizonte enfrentam superlotação nos trens durante a manhã desta terça-feira (28), segundo dia útil em que as viagens operam com alterações previstas por obras. As mudanças tornam obrigatória a baldeação na estação Carlos Prates e dobra o intervalo entre viagens em alguns períodos do dia. Usuários se indignam com volume de passageiros, que deve se manter até o dia 02 de fevereiro, quando a nova etapa de obras se encerra.