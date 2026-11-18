Veja na edição de hoje de "A Hora da Venenosa": os relacionamentos amorosos da influenciadora Virginia Fonseca estão na boca do povo, mas ela deixou claro que só entra em briga pelos filhos. Falando neles, um dos irmãos do Zé Felipe, o cantor Matheus Vargas, criticou a exposição excessiva das crianças. Enquanto isso, o Leonardo pregou uma peça na sogra durante a abertura dos presentes luxuosos que a Poliana Rocha ganhou de aniversário.



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