A forte chuva que atingiu a Região Metropolitana de Belo Horizonte nesta quarta-feira (18) provocou alagamentos e transtornos no trânsito. Em Betim, uma caminhonete caiu em um rio e foi arrastada pela correnteza após se envolver em um acidente na Avenida Juiz Marco Túlio Isaac. O motorista, de 45 anos, conseguiu sair do veículo, mas sofreu ferimentos na cabeça e precisou de atendimento médico.



Segundo a Defesa Civil, algumas regiões de Betim registraram 73 mm de chuva em seis horas, e o nível do rio subiu cerca de três metros em apenas 20 minutos. Em Contagem, a LMG-808 também ficou alagada, impedindo a passagem de veículos. A Defesa Civil alerta para a possibilidade de novas chuvas fortes nos próximos dias.



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