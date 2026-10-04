Vídeo: Motociclista é flagrado jogando panfletos em rua perto de local de votação em BH

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um motociclista espalha panfletos de campanha por uma rua do bairro Jaraguá, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O caso aconteceu por volta da meia-noite deste sábado (3), véspera das eleições. Nas imagens, é possível ver o motociclista passando pela Rua Garuma. Pouco depois, ele retorna pelo mesmo trecho e, ainda em movimento, joga uma grande quantidade de panfletos para o alto. O material se espalha pela pista e pela calçada, deixando a rua tomada pelos santinhos. O flagrante ocorreu na altura do número 565, onde fica o Colégio Pampulha, local de votação.