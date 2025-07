Vídeo: mulher em fúria destrói e ateia fogo no carro do marido no interior de Minas Gerais

Uma mulher, motivada por um ataque de fúria, destruiu o carro do marido com um pedaço de madeira e depois ateou fogo no veículo. O caso aconteceu em Ipatinga, a 209 km de Belo Horizonte. O dono do automóvel disse à polícia que não sabia quem atacou o veículo. Ainda segundo ele, a mulher teria visto mensagens no celular dele e ficado enfurecida. A suspeita não foi localizada após buscas na área. O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio rapidamente.



