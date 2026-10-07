Vídeos de drone mostram acidente envolvendo mais de 20 veículos em Nova Lima (MG)

Um engavetamento envolvendo 20 veículos, entre caminhões e carros, foi registrado na manhã desta quarta-feira (7), na BR-040, na altura de Nova Lima, na saída para Macacos. O trecho está interditado, com 7 km de retenção no sentindo Belo Horizonte. Seis pessoas precisaram de atendimento médico. Imagens de drone mostram a dimensão do acidente, que deixou carros destruídos pela via e um congestionamento intenso.