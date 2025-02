Belo Horizonte registra chuva de granizo e Defesa Civil emite alerta Após três dias com recordes de calor, capital mineira é surpreendida por temporal Minas Gerais|Gabriela Neves*, do R7 22/01/2025 - 15h30 (Atualizado em 22/01/2025 - 16h58 ) twitter

Belo Horizonte registra chuva de granizo e Defesa Civil emite alerta

Belo Horizonte foi surpreendida por uma forte tempestade de granizo em diversas regiões da cidade durante a tarde desta quarta-feira (22). A Defesa Civil municipal emitiu alertas sonoros para moradores que indicavam o fenômeno por, pelo menos, mais uma hora. O alerta reforçava também instruções de segurança para a população.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, a possibilidade é de que pancadas de chuva com intensidades que variam de 50 a 80 mm, ainda com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, atinjam Belo Horizonte até as 8h de quinta-feira (23).

As recomendações de segurança pedem que os moradores redobrem a atenção e evitem áreas de inundação, não trafegando em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

A cidade vem de uma sequência de recordes de calor por três dias consecutivos. A maior temperatura registrada na cidade neste ano foi 34,4°C, durante a tarde desta terça-feira (21).

Chuvas em Minas

O estado de Minas Gerais vem sendo castigado com temporais desde o início do período chuvoso, a cerca de um mês. Até o momento foram registradas 26 mortes por decorrência das chuvas no estado.

A Caixa Econômica liberou o saque do FGTS Calamidade para moradores de nove cidades de Minas Gerais atingidas pelos estragos da chuva. São elas: Ipatinga, Açucena, Belo Oriente, Diogo de Vasconcelos, Dom Silvério, Itabirinha, Itambacuri, Laranjal e Recreio.

