Lula assina contrato de concessão da ‘rodovia da morte’, com previsão de R$ 10 bilhões Investimento será aplicado pela Concessionária Nova 381 ao longo de 30 anos; trecho abrange 13 cidades mineiras Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 22/01/2025 - 11h17 (Atualizado em 22/01/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula assina contrato de concessão da BR-381 Ricardo Stuckert/PR - 20.01.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta quarta-feira (22), contrato de concessão da BR-381, conhecida como “rodovia da morte” em Minas Gerais. A partir de agora, a via será administrada pela Concessionária Nova 381 e vai receber R$ 10 bilhões em investimentos durante os próximos 30 anos.

Dados da PRF (Polícia Rodoviária Federal) indicam que, entre 2018 e 2023, foram registrados 3.960 acidentes na BR-381. Ao todo, 420 pessoas morreram. Conhecida como rodovia da morte, a via é sinuosa, tem pistas simples na maioria do percurso, baixa manutenção da estrutura e ausência de iluminação e sinalização.

Na tentativa de melhorar o cenário, o governo colocou a estrada, entre Belo Horizonte e Governador Valadares, para leilão em novembro do ano passado. Agora, a BR será administrada pela Nova 381.

O trecho, com extensão total de 303 km, tem início na capital mineira, no entroncamento com a BR-262, até o trecho com a BR-116. O pedaço abrange 13 cidades às margens, resultando em um tráfego médio de 24,7 mil veículos por dia.

‌



Benefício a 4 milhões de pessoas

A expectativa, então, é de que a concessão beneficie quatro milhões de pessoas e promova 83 mil empregos diretos e indiretos. Ao todo, serão 51 mudanças, com duplicação de 106 km.

O projeto prevê também 83 km de faixas adicionais, 51 correções de traçado, áreas de escape, ponto de parada e descanso para caminhoneiros e 23 passarelas para travessia de pedestres. O plano inicial, dos 100 primeiros dias, se concentra na reabilitação da rodovia, com ênfase na segurança viária.

‌



“Entre as ações previstas, estão o reparo de pavimento, incluindo tapa-buracos e correções pontuais, a recuperação da sinalização vertical e horizontal, a roçagem da faixa de domínio, reparos iniciais em pontes e viadutos, limpeza das pistas e a manutenção e reforço do sistema de iluminação”, diz, em nota, o Palácio do Planalto.

Os municípios que serão beneficiados são: Belo Horizonte, Sabará, Santa Luzia, Caeté, Nova União, Bom Jesus do Amparo, Barão dos Cocais, São Gonçalo do Rio Abaixo, João Monlevade, Bela Vista de Minas, Nova Era, Antônio Dias, Jaguaraçu, Timóteo, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso, Belo Oriente, Naque, Periquito e Governador Valadares.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

De acordo com o Executivo, o pedágio será gratuito no primeiro ano e, em seguida, vai contar com desconto para usuários frequentes — classificados como aqueles que percorrem trechos da rodovia diversas vezes por mês, como pessoas que residam ou trabalham em cidades próximas.

Nesse caso, a concessionária vai oferecer o pagamento automático para motoristas, por meio do uso de tags.

Empresa

De acordo com a nota do governo, a 4UM Investimentos venceu a disputa ao apresentar a proposta de desconto com a menor tarifa de pedágio, o que era um critério do leilão, “com aporte financeiro vinculado à concessão”. O governo considerou o requisito como garantia de tarifas mais justas, ao lado da sustentabilidade do contrato.

“O grupo criou a Concessionária Nova 381, que administrará e responderá pela operação e manutenção da BR-381/MG. O consórcio reúne ações das empresas MLC, Aterpa e Senpar e, com a vitória, estreia no segmento de infraestrutura”, afirma o governo.

“O consórcio tem sede em Curitiba (PR) e soma mais de R$ 7 bilhões sob sua responsabilidade. Especializada em investimentos de longo prazo, a 4UM concluiu a estruturação de um fundo em participações para atuar em leilões de rodovias. Entre os cotistas desse fundo, estão as famílias Malucelli, Salazar, Federmann e Backheuser, acionistas das empresas MLC, Aterpa, Senpar e Carioca Engenharia”, completa a nota.