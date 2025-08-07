Belo Horizonte vai ter primeira maratona oficial a partir de maio de 2026 Primeira edição da Maratona Oficial de BH vai ser no dia 17 de maio de 2026 e vai percorrer 42km em 6 regionais da cidade Minas Gerais|Túlio Lopes, do R7 Minas 07/08/2025 - 20h36 (Atualizado em 07/08/2025 - 20h36 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A primeira maratona oficial de Belo Horizonte ocorrerá em 17 de maio de 2026.

O percurso de 42km passará por seis regionais da cidade, começando no Barreiro e terminando na Praça da Estação.

Inscrições para a maratona estarão abertas em 7 de setembro de 2025, com expectativa de 17.500 corredores participantes.

O Parque Municipal será transformado em Vila da Maratona com programação cultural, gastronomia e uma corrida celebratória entre 15 e 17 de maio de 2026. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Parque Municipal fica no coração de BH

A capital mineira vai sediar, no dia 17 de maio de 2026, a primeira maratona oficial de Belo Horizonte. As inscriçoes estarão abertas a partir do dia 7 de setembro de 2025. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, além da corrida, o projeto tem a intenção de promover ações para valorizar a riqueza da identidade cultural da capital.

A largada da maratona será no Complexo Esportivo do Vale do Jatobá, no Barreiro, com chegada na Praça da Estação. O percurso de 42km cruza a cidade, passando por seis regionais: Barreiro, Noroeste, Oeste, Leste, Hipercentro e Centro-Sul.

A maratona tem a intenção de levar atletas profissionais, amadores, iniciantes e até crianças, com três provas diferentes (42km, 5km e Corrida Kids). Lucas Condurú Davis, organizador da Maratona Oficial de Belo Horizonte comenta que “Montamos um percurso para ser um marco técnico e escolhemos a data pela baixa possibilidade de chuva, clima ameno e umidade agradável. E depois vestimos essa experiência com o que Beagá tem de melhor: nossa música, nossa cultura, nossa gastronomia e o nosso jeito de acolher. É uma maratona que une performance e celebração”, conclui Lucas.

Ainda segundo a Prefeitura, entre os dias 15 a 17 de maio de 2026, o Parque Municipal vai ser transformado na Vila da Maratona Oficial de Belo Horizonte, que tem programação cultural, gastronomia, feira de produtos locais, festas e shows. A agenda começa na sexta com o início da entrega dos kits de corredores, e abertura de todos os espaços do parque. À noite, acontece o grande Encontro dos Grupos de Corrida de BH, com uma corrida curta com saída e chegada no Parque Municipal, em uma celebração de uma das atividades que mais crescem na cidade.

A PBH informou que a expectativa é atrair até 17.500 corredores, não só de BH e região metropolitana, mas também de outros estados, e que o impacto deve atingir diretamente setores como hotelaria, alimentação, transporte, comércio local, serviços e cultura, fortalecendo a imagem da cidade como destino para grandes eventos.

