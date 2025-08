Resgate de jacaré ferido mobiliza bombeiros e servidores do meio ambiente na Grande BH Animal foi encontrado com um arpão cravado em seu corpo, indicando tentativa de captura ilegal Minas Gerais|Luccas Almeida*, da RECORD MINAS 05/08/2025 - 17h36 (Atualizado em 05/08/2025 - 17h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Um jacaré foi encontrado na lagoa de Lagoa Santa com um arpão cravado em seu corpo, indicando captura ilegal.

Corpo de Bombeiros e servidores do Meio Ambiente realizam ações de resgate, mas o animal fugiu após a primeira tentativa.

A operação de resgate conta com a colaboração da Polícia Militar de Meio Ambiente e o Grupo de Resgate Animal de Belo Horizonte.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com a proteção da fauna local e manterá a população informada sobre a situação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Resgate de jacaré ferido mobiliza bombeiros e servidores do meio ambiente na Grande BH

Um jacaré com um arpão de pesca cravado em seu corpo está sendo monitorado pelo Corpo de Bombeiros em uma lagoa no bairro Várzea, em Lagoa Santa, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O animal fugiu após uma tentativa de resgate feita pelos militares na manhã desta terça-feira (05).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o arpão cravado no corpo do animal indica uma tentativa de captura ilegal. Servidores do Meio Ambiente da Prefeitura de Lagoa Santa também auxiliam na tentativa de resgate do jacaré.

Mesmo com o isolamento da área pelos agentes, o animal se agitou e fugiu novamente para dentro da lagoa, frustrando as ações de resgate. O Corpo de Bombeiros informou que segue monitorando a situação e tentará novamente a captura segura do jacaré caso ele volte a se aproximar da margem da lagoa.

Posicionamento Prefeitura de Lagoa Santa

A Prefeitura de Lagoa Santa, por meio da Diretoria de Meio Ambiente, que foi registrado um incidente envolvendo um jacaré que apresenta um arpão preso ao corpo. Em resposta à situação, foi acionada uma operação de resgaste coordenada pela Prefeitura em parceria com o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar de Meio Ambiente e o Grupo de Resgate Animal de Belo Horizonte (GRABH).

‌



Uma equipe especializada está mobilizada e em prontidão no local, aguardando o momento em que o animal deixe a água, para que a captura seja realizada de forma segura e o arpão seja removido com o devido cuidado, garantindo o bem-estar do jacaré.

A operação visa, acima de tudo, a preservação da saúde do animal e o cumprimento das normas ambientais. A Prefeitura reafirma o compromisso com a proteção da fauna local e com a segurança da população.

‌



A população será mantida informada sobre o andamento das ações e eventuais atualizações.

*Estagiário sob supervisão de Gledson Leão

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp