BH tem manhã de domingo (20) com muita neblina e previsão de chuva à tarde A temperatura máxima na capital hoje será de 28°C; segundo o Inmet, as demais regiões de Minas Gerais seguem com tempo instável Minas Gerais|Andréa Silva, da RECORD MINAS 20/04/2025 - 08h11 (Atualizado em 20/04/2025 - 08h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Avenida do Contorno, no Bairro Floresta, e ao fundo a Serra do Curral escondida pela cerração

O início da manhã deste Domingo de Páscoa (20) em Belo Horizonte foi com muita cerração e temperaturas amenas. O tempo hoje na capital mineira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), será de céu nublado e parcialmente nublado e com possibilidade de chuva isolada ao longo do dia.

De acordo com as previsões, os termômetros em BH devem variar entre mínima de 17°C e máxima de 28°C, com umidade relativa do ar podendo chegar a 50% à tarde.

Chuvas isoladas

‌



Em outras regiões de Minas Gerais, o tempo segue instável. As regiões Noroeste, Norte e Vale do Jequitinhonha podem registrar pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas. Já na Região Metropolitana, nos vales do Rio Doce e Mucuri e na Zona da Mata, a previsão é de céu nublado com possibilidade de chuva passageira.

Nas demais áreas do estado, predomina céu parcialmente nublado a claro, com temperaturas estáveis – variando entre mínima de 11°C e máxima de 34°C.