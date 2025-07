Bombeiros combatem incêndio que atinge barracão com materiais recicláveis na Grande BH Segundo os militares, o barracão era usado como depósito de material de reciclagem e ninguém ficou ferido Minas Gerais|Do R7, com Fernanda Rodrigues, da Record Minas 04/07/2025 - 09h23 (Atualizado em 04/07/2025 - 09h25 ) twitter

Chamas ficaram bem altas e ao menos três viaturas estão no local Reprodução/Record Minas

Os bombeiros combatem, na manhã desta sexta-feira (04), um incêndio em um barracão no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. As chamas ficaram bem altas e ao menos três viaturas estão no local

Segundo os Bombeiros, o barracão era usado como depósito de material de reciclagem e ninguém ficou ferido. A Cemig foi acionada para desligar a energia e a Defesa Civil foi acionada para avaliar a situação.

Ainda não se sabe o que teria iniciado o fogo.

