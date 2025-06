Câmeras flagram ataque a tiros que deixou dois irmãos mortos e um ferido em BH Ao todos, quatro familiares foram surpreendidos enquanto conversavam na porta de casa; crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas na região Minas Gerais|Andrea Silva, da RECORD MINAS 05/06/2025 - 18h43 (Atualizado em 05/06/2025 - 18h43 ) twitter

Um grupo armado abriu fogo contra quatro irmãos na tarde desta quinta-feira (5), no bairro Jaqueline, na região Norte de Belo Horizonte. O ataque aconteceu quando os irmãos estavam na porta de casa. Câmeras de segurança de imóveis vizinhos registraram o momento em que ao menos três homens armados se aproximaram e dispararam cerca de 26 vezes contra os alvos.

As imagens mostram que três das vítimas foram baleadas e caíram imediatamente na calçada. A quarta conseguiu fugir e não foi atingida pelos disparos. Os criminosos fugiram a pé logo após o ataque.

Um dos irmãos morreu no local e o segundo a caminho do Hospital de Pronto-Socorro Risoleta Neves, em Venda Nova. O terceiro foi socorrido em estado grave e levado diretamente para o bloco cirúrgico da mesma unidade.

A Polícia Militar foi acionada e informou que o crime pode ter relação com a guerra do tráfico de drogas na região. Ainda segundo a corporação, os irmãos são suspeitos de envolvimento com uma das facções que disputam o controle da venda de drogas no bairro Jaqueline.

A investigação segue a cargo da Polícia Civil, que deverá analisar as imagens das câmeras e colher depoimentos para tentar identificar e localizar os autores.

