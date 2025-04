Cão acha cascavel no quintal de casa na Grande BH, alerta família e som do chocalho impressiona Serpente estava na grelha de captação de água do imóvel localizado em um condomínio de luxo, na cidade de Lagoa Santa Minas Gerais|Andrea Silva, da RECORD MINAS 20/04/2025 - 11h25 (Atualizado em 20/04/2025 - 11h25 ) twitter

Cobra foi capturada pelo Corpo de Bombeiros Reprodução/RECORD MINAS

Uma família que vive em uma casa em um condomínio de luxo na área central de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, recebeu uma visita inesperada nesse sábado (19). Uma cobra cascavel apareceu no quintal do imóvel, dentro da grelha de captação da água da chuva. Foi o cão da família quem encontrou o réptil e começou a latir, dando o alerta sobre o visitante perigoso.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para fazer a captura da cascavel. A equipe utilizou os equipamentos de proteção individual (EPI) e as ferramentas específicas para o manejo de répteis, como gancho e pinça.

Após imobilizar e conter a cobra de forma segura, tanto para eles, quanto para o animal, ela foi colocada em um recipiente com tampa para impedir a fuga. O barulho do chocalho impressionou os moradores.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a cascavel é a serpente cuja picada causa mais mortes no Brasil. Em caso de acidente com cascavel, a orientação é procurar imediatamente um posto de saúde ou hospital que possua soro antiofídico.

Veja o vídeo da cascavel na casa:

Características

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a cascavel é uma cobra peçonhenta terrestre, noturna e pouco ágil. Ela se alimenta de pequenos mamíferos, em especial roedores, mas também pode comer aves e lagartos. É uma serpente robusta, com coloração que varia entre o castanho e o acinzentado.

A serpente tem uma característica marcante, o guizo ou chocalho, que é um resquício de queratina que permanece na parte terminal da cauda após a troca de pele.

