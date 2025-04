Carreta que transportava ferro é o 16ª veículo a usar a área de escape do Anel Rodoviário de BH Motorista, que não se feriu, acionou seguradora para remover do local; equipes trabalham na liberação da área de escape Minas Gerais|Núbia Roberto, da Record Minas 19/04/2025 - 11h46 (Atualizado em 19/04/2025 - 12h17 ) twitter

Equipes trabalham na remoção do veículo e liberação da Área de Escape. Reprodução/BHTrans

Mais um caminhão utilizou a área de escape do Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, na madrugada deste sábado (19). Este já é o 16º veículo que utiliza a estrutura evitando que acidentes graves aconteçam. O motorista, que não se feriu, acionou seguradora para remover do local. Equipes trabalham na retirada do veículo e liberação da área de escape.

A Área de Escape foi construída pela Prefeitura de Belo Horizonte e já evitou 16 potenciais acidentes graves com veículos de carga desde a criação em agosto de 2022. O projeto foi desenvolvido pela BHTrans e a execução das obras foi feita com a supervisão da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap). Ela fica no trecho entre a BR-040 e o trevo do Bairro Betânia, a poucos metros do acesso ao Buritis.

A estrutura é composta por uma caixa de concreto preenchida com argila expandida (cinasita), que aumenta o atrito e reduz a velocidade do veículo, em uma lógica semelhante à usada em pistas de automobilismo. Uma série de placas e um painel de mensagens digitais orienta os motoristas sobre a área de escape.

As equipes do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) monitoram, por meio de uma câmera instalada em frente à estrutura, a entrada do caminhão na Área de Escape e acionam o protocolo de segurança. Equipes da BHTrans e Polícia Militar Rodoviária são direcionadas para atender a ocorrência, juntamente com guindastes e reboques.

