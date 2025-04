Homem furta celulares, esconde aparelhos na calça e deixa prejuízo de R$ 40 mil em BH Autor teria contado com ajuda de comparsa para furtar os sete aparelhos; os dois homens ainda não foram localizados Minas Gerais|Arnon Gonçalves, da Record Minas 19/04/2025 - 11h51 (Atualizado em 19/04/2025 - 12h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem conseguiu levar sete aparelhos Reprodução/ARQUIVO PESSOAL

Uma dupla é suspeita de furtar sete celulares e deixar um prejuízo de R$ 40 mil em um quiosque de eletrônicos, em um shopping da região do Barreiro, em Belo Horizonte. Câmeras do local flagraram a ação que aconteceu à luz do dia, na tarde dessa quinta-feira (18).

Nas imagens de circuito é possível ver um homem, de camisa preta, se aproximando do balcão do estabelecimento e conversando com outro homem, que seria um comparsa. Segundo o gerente da loja, foi nesse momento que ele conseguiu destrancar o cadeado que fechava o vidro e acessar a prateleira onde ficavam os telefones.

No vídeo, o homem aparece pegando os celulares e colocando dentro da calça, enquanto o outro supostamente ajuda a esconder a ação com uma sacola. Pouco depois os dois saem juntos.

O gerente conta que deram falta dos aparelhos pouco depois, mas os autores já haviam saído do local. A polícia foi acionada e eles registraram um boletim de ocorrência. Ainda assim, o gerente relata a sensação de insegurança após o ocorrido.

‌



Por nota, a empresa que administra o shopping informou que assim que tomou conhecimento do fato prestou suporte ao lojista e segue em colaboração com as autoridades.

Os dois homens que aparecem nas filmagens ainda não foram localizados.

‌



Veja o circuito de segurança que flagrou o furto:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp