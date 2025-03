CHACINA EM BELO HORIZONTE TERMINA COM DUAS PESSOAS MORTAS E TRÊS FERIDAS Os corpos foram encontrados às margens do Córrego do Onça, no bairro Novo Aarão Reis. Ninguém foi preso. Minas Gerais|Leandro Wagner e Ana Clara, Record Minas 29/03/2025 - 10h46 (Atualizado em 29/03/2025 - 10h46 ) twitter

Cinco pessoas foram baleadas no início da manhã deste sábado (29) no bairro Novo Aarão Reis, na região norte da capital.

De acordo com as primeiras informações da polícia, os corpos de duas mulheres foram encontrados no local, já sem vida. A terceira vítima , ainda não identificada, do sexo masculino, foi encontrado ainda com vida, porém antes de ser encaminhado a um hospital, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As vítimas teriam sido baleadas em um ponto de venda de drogas.

Segundo os Militares ,os corpos estavam próximos a um barranco que fica às margens do Córrego do Onça.

Outras duas pessoas que também foram baleadas, foram socorridas por populares até a UPA Norte, no Novo Aarão Reis. Elas não correm risco de morte

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estão acompanhando o caso que vai ser investigado pela Polícia Civil.

