Caso Papini: engenheiro é condenado após tentativa de homicídio contra médico em BH Rafael Bicalho foi sentenciado a mais de cinco anos de prisão em regime semiaberto; agressão foi motivada por ciúmes Minas Gerais|Janaína Veloso*, da RECORD MINAS 28/03/2025 - 12h01 (Atualizado em 28/03/2025 - 12h07 )

Caso Papini: depois de 8 anos, engenheiro é condenado por tentativa de homicídio contra médico em BH Reprodução/ TJMG

O engenheiro Rafael Bicalho, acusado de tentar matar o médico Henrique Figueiredo Papini, foi condenado a uma pena de cinco anos e cinco meses de prisão em regime semiaberto, sem direito a recorrer em liberdade. O julgamento foi finalizado na madrugada desta sexta-feira (28) pelo juiz Luiz Felipe Sampaio Aranha.

As agressões contra o médico, que ocorreram após um desentendimento por ciúmes, resultaram em múltiplas lesões na vítima, que ficou em coma por dois dias, desenvolveu meningite bacteriana e passou 28 dias internado, convivendo com sequelas permanentes.

Durante o julgamento, Bicalho optou por responder apenas às perguntas do juiz e da defesa. No interrogatório, ele admitiu ter agredido Henrique, mas afirmou que ninguém o impediu de continuar a agressão e que, ao perceber que a briga havia ultrapassado os limites, ele parou. Segundo o réu, ele ficou surpreso com a gravidade do estado físico de Henrique após as agressões.

A família de Rafael Bicalho informou que recebeu com tristeza e consternação a decisão do júri. “Desde o primeiro momento, sempre acreditamos na verdade dos fatos: Rafael jamais tentou matar Henrique Papini. O que aconteceu foi uma briga, um momento de descontrole que ele nunca imaginou que resultaria em ferimentos tão graves”, declarou.

‌



Eles concluíram dizendo que Rafael já havia enfrentado as consequências de seus atos. “Foi preso, usou tornozeleira eletrônica, cumpriu medidas restritivas e pagou uma indenização de quase meio milhão de reais. Ele nunca se esquivou de sua responsabilidade. “Seguimos confiando que, em algum momento, a verdade será plenamente reconhecida”, finalizou.

Relembre o caso

Rafael Bicalho foi acusado de tentar matar o médico Henrique Figueiredo Papini de Moraes, de 30 anos, no dia 7 de setembro de 2016, na saída de uma boate no bairro Olhos D’Água, na região Oeste de Belo Horizonte.

‌



O MPMG (Ministério Público de Minas Gerais) denunciou Bicalho, que, junto com amigos, teria agredido violentamente Henrique com socos e chutes. Inicialmente, outros envolvidos foram citados no processo, mas acabaram retirados da acusação, restando apenas Rafael como réu. Segundo a denúncia, o crime foi motivado por ciúmes, já que Rafael não aceitava o relacionamento de Henrique com a ex-namorada.

Bicalho havia sido preso preventivamente após o crime, mas recebeu liberdade provisória até o julgamento.

*Estagiária sob supervisão de Lucas Eugênio.