Chuva forte causa alagamentos, trânsito e supera média de abril em quase toda Belo Horizonte Com acumulado do mês, praticamente todas as regionais da cidade já atingiram ou superaram a média esperada para abril Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 16/04/2025 - 11h22 (Atualizado em 16/04/2025 - 11h34 )

Na região Nordeste da capital, acumulado de chuva foi de 75,4 mm, o que representa 91,6% da média climatológica de abril Reprodução/Record Minas

As fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira (17) causaram alagamentos em diversas regiões da cidade, queda de árvores, acidentes de trânsito e atrasos no transporte público. Segundo a Defesa Civil Municipal, em algumas áreas, o volume de água entre 5h30 e 8h30 ultrapassou os 70 mm, valor próximo ou superior a 85% da média esperada para todo o mês de abril.

Na região Nordeste da capital, o acumulado de chuva foi de 75,4 mm, o que representa 91,6% da média climatológica de abril, que é de 82,3 mm. Na Pampulha, o volume foi de 72,8 mm no mesmo período, atingindo 88,5% da média mensal. Outras regiões, como Noroeste, Leste e Venda Nova também registraram volumes significativos, superando os 60 mm nas últimas horas.

Com o acumulado dos 16 primeiros dias de abril, praticamente todas as regionais da cidade já atingiram ou superaram a média esperada para o mês. Destaque para a região Nordeste, que chegou a 135,6% da média mensal, e Pampulha, com 132%.

Principais transtornos

Com o grande volume de água, o Córrego do Onça transbordou e causou alagamentos na Avenida Cristiano Machado, próximo aos bairros Suzana e Dona Clara, na região Nordeste da cidade. Imagens recebidas pelo jornalismo da Record Minas mostram a via completamente tomada pela água.

Outro ponto afetado pela chuva foi o cruzamento da Avenida Cristiano Machado com a Avenida Saramenha, no bairro Guarani, onde o trânsito intenso gerou lentidão e filas longas. No Anel Rodoviário, na altura da Pampulha, também houve registro de alagamento, dificultando a circulação de veículos.

Além disso, a operação do metrô de Belo Horizonte foi impactada, com atrasos nos horários dos trens durante a manhã.

A Defesa Civil segue monitorando as condições meteorológicas e orienta que a população evite áreas de alagamento e não tente atravessar ruas inundadas. Em caso de emergência, o número 199 está disponível 24 horas.

