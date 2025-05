Corpo de caseiro desaparecido é encontrado enterrado em sítio na Grande BH Principal suspeito do homicídio e ocultação do cadáver é o companheiro da vítima, que está foragido Minas Gerais|Andrea Silva, da RECORD MINAS e Gabriela Neves, do R7Minas 30/05/2025 - 14h22 (Atualizado em 30/05/2025 - 14h56 ) twitter

O corpo foi localizado após os proprietários do sítio desconfiarem de um trecho de terra remexida no quintal, coberto com folhas secas

Chegaram ao fim as buscas por Agostinho Dias de Assis, de 66 anos, desaparecido desde o dia 17 de maio em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O corpo do caseiro foi encontrado na manhã desta sexta-feira (30), enterrado no terreno de uma das casas onde trabalhava, próximo a uma área de mata. O principal suspeito do homicídio e da ocultação do cadáver é o companheiro da vítima, que está desaparecido.

O corpo foi localizado após os proprietários do sítio desconfiarem de um trecho de terra remexida no quintal, coberto com folhas secas. Eles acionaram o síndico do condomínio, que, diante do forte odor no local, comunicou o fato às polícias Militar e Civil. O Corpo de Bombeiros foi chamado para auxiliar na escavação e confirmou a localização do corpo de Agostinho.

Familiares já suspeitavam da morte do caseiro. Desde o desaparecimento, tentavam contato sem sucesso e encontraram a casa onde ele vivia toda revirada, com diversos pertences levados, incluindo televisão, botijão de gás e eletrodomésticos.

As investigações apontaram para o companheiro da vítima após imagens das câmeras de segurança do condomínio registrarem o suspeito entrando na casa por volta das 4h40 e saindo cerca de duas horas depois, às 7h, carregando uma sacola. Desde então, ele também não foi mais visto.

Vizinhos relataram à Polícia Civil que o suspeito seria usuário de drogas e estaria vendendo objetos de Agostinho nos arredores do condomínio.

O caso, que até então era tratado como desaparecimento, passou a ser investigado também como homicídio. Familiares da vítima vinham cobrando agilidade nas investigações, temendo o pior desfecho, que agora se confirma.

