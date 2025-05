Corpo de motorista morto em acidente na Pampulha é enterrado nesta sexta-feira (02) Parentes da vítima acreditam que caminhonete envolvida no acidente estava em alta velocidade e pedem rigor na investigação Minas Gerais|Do R7, com Mayara Folco, da Record Minas 02/05/2025 - 11h43 (Atualizado em 02/05/2025 - 11h43 ) twitter

Kessiler estava trabalhando no momento do acidente; ele não resistiu e morreu no local Reprodução/Redes Sociais

O corpo do motorista de aplicativo Kessiler Braz de Oliveira Silva, de 35 anos, que morreu na madrugada desta quinta-feira (01) em um acidente na orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, será enterrado nesta sexta-feira (02). O sepultamento acontece às 11h no Cemitério da Paz, na região noroeste de Belo Horizonte.

Parentes e amigos estão indignados com a apuração do acidente que matou o motorista de aplicativo. A batida aconteceu na avenida Otacílio Negrão de Lima, na orla da Lagoa da Pampulha, na madrugada do feriado. Uma caminhonete de luxo bateu de frente com o carro que Kessiler dirigia.

Kessiler estava trabalhando no momento do acidente. Ele ficou preso às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A esposa dele foi até o Instituto Médico Legal para reconhecer o corpo do marido.

Segundo a PM, a caminhonete era dirigida por um jovem de 19 anos. Pelo menos outros dois homens estariam dentro do veículo. No local do acidente, os policiais disseram que todos teriam feito o teste do bafômetro, que teria dado negativo para o uso de bebida alcoólica.

Parentes da vítima acreditam que a caminhonete estava em alta velocidade. A família de Kessiler quer ter acesso ao comprovante do teste de etilômetro. A reportagem procurou a Polícia Civil e aguarda retorno.

