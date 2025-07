Corpo de professora encontrada morta na Grande BH será velado nesta segunda (21) PCMG investiga o caso como homicídio, com indícios de feminicídio e violência sexual Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 e Vinicíus Araújo, da Record Minas 21/07/2025 - 10h59 (Atualizado em 21/07/2025 - 11h04 ) twitter

Soraya havia cancelado a ida a uma festa de aniversário alegando fortes dores no estômago

O corpo da professora de história Soraya Tatiana Bonfim, de 52 anos, encontrado sob um viaduto no bairro Caieiras, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo (20), será velado no bairro Santa Efigênia, na região centro-sul da capital mineira. O velório acontecerá de 17h30 às 22h desta segunda-feira (21).

O corpo de Soraya foi liberado pelo IML aos familiares nesta manhã. O sepultamento está marcado para acontecer na manhã desta terça-feira (22), no Cemitério da Paz.

A Polícia Militar encontrou o corpo de Soraya na avenida Adélia Issa, no bairro Conjunto Caieiras, em Vespasiano, parcialmente coberta por um lençol, vestindo apenas uma blusa cinza. O corpo apresentava marcas de queimaduras na parte interna das coxas, manchas de sangue e sinais de possível violência sexual.

Soraya foi vista pela última vez na sexta-feira (18), quando o filho saiu para viajar à Serra do Cipó. Ela havia cancelado a ida a uma festa de aniversário alegando fortes dores no estômago, possivelmente causadas por intoxicação alimentar.

No dia seguinte, sem conseguir contato com a mãe, Matteos acionou uma conhecida para ir até a casa da família, no bairro Santa Amélia, em BH. A residência estava trancada, com o carro na garagem. Com a ajuda de um chaveiro, conseguiram entrar, mas Soraya não estava no local. Apenas o celular e a chave da casa não foram encontrados.

Diante do desaparecimento, familiares, amigos e colegas de trabalho começaram a divulgar apelos nas redes sociais. Até o momento, não há suspeitos identificados e nem pistas sobre o que teria motivado o crime. A PCMG investiga o caso como homicídio, com indícios de feminicídio e violência sexual.

